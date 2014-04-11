Мер Донецька пропонує провести разом з президентськими виборами референдум щодо Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на зборах, які вів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я думаю, що для того, щоб заспокоїти населення, вирішити всі проблеми, і щоб не було бойкоту виборів, які будуть 25 травня, використовуючи ті комісії, які будуть створені для виборів, використовуючи той потенціал, який буде створено для виборної кампанії, необхідно все-таки спільно з виборами провести опитування, або ж референдум щодо зміни Конституції нашої країни», - сказав Лук‘янченко.

За його словами: «Це з одного боку, заспокоїть, з іншого боку, прискорить вирішення різних питань, які сьогодні хвилюють мільйони й мільйони жителів нашої країни, щоб ми ще раз не повторили ту біду, яка сталася в Криму й не втратили інші регіони».Читайте такожЯценюк: зміни до Конституції треба ухвалити до президентських виборів

«Я думаю, що це необхідно зробити і це в наших силах усе вирішити, щоб Україна була єдиною», - підкреслив мер.

Він зазначив, що більшість людей, які сьогодні вимагають федералізації й референдуму, насправді хочуть гарантій їхніх інтересів у гуманітарній та економічній сферах.

«Люди готові відмовитися від цих понять на користь децентралізації влади й ухвалення нової Конституції, де будуть закріплені права на використання російської мови, повноваження місцевої влади, принцип зміни управління регіонами», - уточнив Лук‘янченко.

Він переконаний, що уряд сьогодні «повинен дати чіткий план, яким чином буде реалізовано кроки проти централізації влади і як буде закріплений статус російської мови».

На думку мера, вимоги про проведення референдуму - «це вже не просто риторика проросійських мітингувальників, це критерій перемоги або поразки для набагато помірніших жителів регіону».Читайте такожРада повинна прийняти закон про місцевий референдум - Яценюк

Мер ще раз підкреслив: «Тому я вважаю, що необхідно запропонувати людям всеукраїнський референдум або опитування для затвердження нової Конституції, щоб люди бачили, що їхні законні вимоги реалізовані й уся країна погоджується жити за новими правилами»

На закінчення Лук‘янченко акцентував, що «Донбас - це Україна, і як частина України ми маємо право, щоб думка жителів цього краю враховувалася в цей складний час».

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 11 квітня в Донецьку на розширених зборах із представниками керівництва східних регіонів, членами уряду заявив, що зміни до Конституції України необхідно прийняти до президентських виборів, "щоб до моменту обрання глави держави країна знала, з якими повноваженнями буде президент, уряд, прокуратура та інші органи влади».

За його словами, сьогодні необхідно розглянути питання зміни Конституції, в яких розглянути п