Мер Донецька заявив, що сепаратисти намагаються захопити громадський транспорт
Сепаратисти в Донецьку перекривають жителям газ, палять машини і намагаються захоплювати тролейбуси.
Сепаратисти перекривають жителям Донецька газ, спалюють машини і намагаються перетворити тролейбуси на барикади. Про це журналістам розповів донецький міський голова Олександр Лук'янченко, передає кореспондент "ОстроВа".
За словами мера, останнімиі днями невідомими був перекритий газ у 14 житлових будинках, його не отримували 482 квартири протягом доби. Це сталося 7 квітня о 00:20 в Калінінському районі. "І до 19 години ми відновили газопостачання", - підкреслив він.
"На жаль, осіб (що зробили це) не встановлено", - додав мер.
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"Це надзвичайний стан", - підкреслив він.
"Практично кожної ночі спалюють автомобілі", - сказав О.Лук'янченко.
"До мене звертаються жителі. (Є) страх за своє майно", - додав мер.
Він розповів, що протестувальники намагалися захопити громадський транспорт, щоб перетворити частину тролейбусів у барикади. За словами мера, захопити громадський транспорт вони намагалися вчора у трамвайно-тролейбусному депо на вулиці Щорса.