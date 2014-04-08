Мер Донецька заявив, що сепаратисти намагаються захопити громадський транспорт

Сепаратисти перекривають жителям Донецька газ, спалюють машини і намагаються перетворити тролейбуси на барикади. Про це журналістам розповів донецький міський голова Олександр Лук'янченко, передає кореспондент "ОстроВа".

За словами мера, останнімиі днями невідомими був перекритий газ у 14 житлових будинках, його не отримували 482 квартири протягом доби. Це сталося 7 квітня о 00:20 в Калінінському районі. "І до 19 години ми відновили газопостачання", - підкреслив він.

"На жаль, осіб (що зробили це) не встановлено", - додав мер.

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"Це надзвичайний стан", - підкреслив він.

"Практично кожної ночі спалюють автомобілі", - сказав О.Лук'янченко.

"До мене звертаються жителі. (Є) страх за своє майно", - додав мер.

Він розповів, що протестувальники намагалися захопити громадський транспорт, щоб перетворити частину тролейбусів у барикади. За словами мера, захопити громадський транспорт вони намагалися вчора у трамвайно-тролейбусному депо на вулиці Щорса.