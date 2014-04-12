Сепаратисти вже готові голосувати за поправки до конституції Криму

Текст документа опубліковано в офіційній газеті кримського парламенту "Крымские известия".

"Таким чином, днем вступу конституції Республіки Крим у законну силу потрібно вважати 12 квітня", - повідомив РІА Новини перший заступник голови Державної ради Криму Григорій Іоффе.

За його словами, тепер настає черга широкого роз'яснення положень конституції населенню. Він не виключив, що документ у подальшому буде внесено правки.

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"Ми самі творці своєї Конституції. З'явиться необхідність, зберемося на засідання Держради Криму і конституційною більшістю проголосуємо правку з того чи іншого питання", - зазначив Іоффе.