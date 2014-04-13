Активісти, які їхали до Харкова, скаржаться на жорстоке побиття міліцією

Про це повідомляється на сторінці Правого сектора ВКонтакте.

Зокрема, за даними організації було побито багатьох активістів, також постраждали сторонні люди.

Читайте такожМіліція затримала десять автобусів "активістів", які їхали на СхідТак, журналіст газети "Полтавська думка-2000" Михайло Дугін заявив, що виїхав на кордон Харківської та Полтавської областей, отримавши дані про масові затримання там активістів.

"На виїзді з Чутово ми побачили з десяток розбитих легковиків і близько 100-150 співробітників міліції з нашивками "Беркута" та "Сокола". "Беркут" бувз автоматами, а "Сокіл" озброєний снайперськими гвинтівками СВД", - пише Дугін.

За його словами, міліціонери побили його прикладами та відібрали золотий годинник і обручку.