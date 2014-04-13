Протистояння між мітингуючими в Запоріжжі: в хід пішли яйця і петарди (онлайн-трансляція)

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Як передає кореспондент УНІАН, не дивлячись на озвучену домовленість «розвести» мітинги, щоб уникнути кровопролиття, між прокурором Запорізької області Олександром Шацьким (очолював прокуратуру регіону за ініціативи Запорізького Майдану - УНІАН) і проросійського лідера мітингу Артема Тимченко, учасники мітингів продовжують протистояння і стримуються лише співробітниками міліції, якими керує безпосередньо начальник ГУ МВС України в Запорізькій області Віктор Ольховський.

Кілька хвилин тому з боку представників Майдану в бік учасників Антимайдану почали кидати дрібними грошима - гроші на виїзд у Росію. Потім полетіли яйця, і вибухнуло кілька петард, які деякі учасники протистояння прийняли за світло-шумові гранати.

Безпосереднього зіткненню заважає кордон міліції між мітингувальниками.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Запоріжжя, частково перетинаючись з часу проведення, повинні були пройти Майдан (заявку на проведення на площі перед Запорізької ОДА з 12-00 до 14-00 подала громадська організація «Українська справа», яка традиційно подавала заявки на проведення недільних Майданів у Запоріжжі з кінця минулого року) і Антимайдан (заявку на проведення мітингу біля пам'ятника Леніна , ходи до Алеї Слави та мітингу на Алеї Слави в період з 11-00 до 14-30 подала Слов'янська гвардія).

Народна самооборона Запоріжжя оголосила про проведення мобілізації через інформації про можливі провокації з боку сепаратистів. Біля її штабу, розташованого в будівлі Запорізької ОДА сьогодні з 9 ранку з'явилися люди в балаклаві і з битами.

Близько 13-40 представників майдану, в тому числі чоловіки з кийками, символікою Правого сектора і бітами - в загальній складності близько 400 людей рушили у бік Алеї Слави, де проходив проросійський мітинг, організований Слов'янської гвардією і зібрав під прапорами СРСР, РФ та Слов'янської гвардії близько 400 - 500 осіб.

Близько 14-00 представники Майдану прибули на Алею Слави і почалося протистояння.