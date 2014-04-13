Аваков створює на основі цивільних формувань спецпідрозділ «Схід»

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

«В умовах інспірованих ззовні сепаратистських терористичних атак, створення бандитських формувань, що фінансуються з-за меж країни, загрози внутрішньому порядку та законності - мною ухвалено рішення про створення корпусу спецпідрозділів МВС на основі цивільних формувань по всій території країни», - написав Аваков.

Читайте такожВлада дала терористам час до ранку, щоб скласти зброю

При цьому міністр пояснив: «Донецьк отримає свій спецпідрозділ, створений з патріотів країни та Донеччини. Луганськ - свій з луганчан. У Дніпропетровську буде створено спецпідрозділ "Дніпро". Миколаїв, Одеса, Херсон, Харків.. - практично кожен регіон отримає можливість мати такий стабілізаційний спецпідрозділ. Спочатку схід і південь , потім центр і захід країни».

За словами Авакова, МВС готове залучити понад 12 000 осіб по всій країні до складу нових спецпідрозділів, а також надати озброєння, екіпіровку, керівництво кадровими офіцерами.

«Перший наказ про створення спецпідрозділу «Схід» в Луганській області мною вже підписано. Створення спецпідрозділів відбуватиметься в найкоротший термін , без зволікань і формальностей - за викликами часу», - повідомив міністр.

Він також пообіцяв, що в найближчу добу на сайті МВС буде розміщено контактні телефони та адреси регіональних вербувальних пунктів для створення спецпідрозділів.

«Нова структура спеціальних підрозділів МВС - відповідь диверсантам, "зеленим чоловічкам"та іншим бандформуванням, які мають завдання атакувати державність і цілісність України», - пвдкреслив Аваков.