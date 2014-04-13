Під Слов'янськом самооборона роззброїла авто з боєкомплектами для "Града"

Про це на своїй сторінці повідомив журналіст Роман Бочкала.

"На під'їзді до Слов'янська місцева самооборона затримала Краз. Під брезентом виявили повний кузов з"Іглами" – боєкомплекти для "Градів". Хто і куди його віз - невідомо", - зазначив Бочкала.

Також він зазначив, що місцеве населення впевнене: зброя належить українському Міноборони.

Читайте такожУ Слов'янську в упор розстріляли машину з людьми

"Іншими словами - ворогам. Саме так жителі Слов'янська сприймають київську владу і все що з нею пов'язано", - зазначив він.

Разом з тим в ефірі телеканалу Інтер повідомили, що самооборона роззброїли три КрАЗа, навантажених боєкомплектами для ракет, пише Українська правда.

"Автомобілі супроводжував всього один автомобіль ДАІ. Коли машини тільки зупинили для огляду, "даішники" просто кудись випарувалися", - зазначили в ефірі Інтера.

У свою чергу глава СБУ Валентин Наливайченко прокоментував ситуацію так: "Наскільки нам відомо, військові переміщалися в бік кордону і мали свої військові завдання з оборони нашої країни".

Разом з тим він пояснив, чому так вийшло, що самооборона змогла роззброїти машини, які супроводжувало ДАІ. За його словами, це сталося "через недовіру, через те, що місцева влада не довіряє центральній владі, провокуються політичні конфлікти і люди в них втягуються, часто – штучно".

"Головне - розуміти, що і місцеве населення і місцева влада мають допомагати владі під час антитерористичних операцій", - додав Наливайченко.