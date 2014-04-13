У Запоріжжі кілька десятків сепаратистів змусили пройти через коридор ганьби
23:03, 13 квітня 2014Політика
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У Запоріжжі кілька десятків учасників проросійського мітингу змусили пройти через коридор ганьби, організований небайдужими мешканцями міста та місцевою самообороною Майдану.
У Запоріжжі кілька десятків сепаратистів змусили пройти через коридор ганьби
Як передає кореспондент УНІАН, щоб уникнути агресії з боку обурених городян, сепаратистів коридором ганьби вели правоохоронці та священнослужителі. Жителі міста скандували учасникам проросійського мітингу ”Ганьба!”.
Після того, як з натовпу розлючених запоріжців вивели сепаратистів, міліціонери доставили їх у місцевий УБОЗ.
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Як повідомляв УНІАН, під час протистояння у Запоріжжі майданівці ”атакували” сепаратистів яйцями, молоком та туалетним папером.
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