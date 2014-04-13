У Запоріжжі кілька десятків сепаратистів змусили пройти через коридор ганьби

Як передає кореспондент УНІАН, щоб уникнути агресії з боку обурених городян, сепаратистів коридором ганьби вели правоохоронці та священнослужителі. Жителі міста скандували учасникам проросійського мітингу ”Ганьба!”.

Після того, як з натовпу розлючених запоріжців вивели сепаратистів, міліціонери доставили їх у місцевий УБОЗ.

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Як повідомляв УНІАН, під час протистояння у Запоріжжі майданівці ”атакували” сепаратистів яйцями, молоком та туалетним папером.