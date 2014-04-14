У РНБО пояснили, чому не вводиться надзвичайний стан

Влада не вводить в країні надзвичайний стан, оскільки це вимагатиме припинення виборчої кампанії. Про це заявила заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Вікторія Сюмар, повідомляє Українська правда.

"Чому антитерористична операція із задіянням Збройних сил, а не надзвичайний стан? Тому що введення надзвичайного стану означатиме зупинення виборчої кампанії на цій території, що створюватиме підстави для сумнівів у їх легітимності", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

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Крім того, за її словами, НС не даватиме жодних переваг, бо комендантську годину треба забезпечувати, тоді як міліція задіяна для інших завдань.

"Чому задіюються Збройні сили? Тому що всім очевидно: йдеться про продовження військової агресії Росії, яка взяла на себе роль "активатора, організатора та координатора" сепаратистського процесу з метою дестабілізації", - написала Сюмар.