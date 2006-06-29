Ранкове засідання Верховної Ради зірвано
10:18, 29 червня 2006Політика
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Фракція Партії регіонів блокує трибуну
Сьогоднішнє ранкове засідання Верховної Ради України не розпочалося.
Як передає кореспондент УНІАН, фракція Партії регіонів блокує у парламенті трибуну, президію, урядову ложу, суддівську ложу, а також сектор, де розміщена система «Рада».
Біля блокуючих трибуну ВР є лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
Як повідомляв УНІАН, "регіонали" блокують роботу парламенту з 27 червня. У такий спосіб опозиційні депутати протестують проти передбачуваного пакетного голосування за кандидатури на посади прем`єр-міністра і спікера.
Відповідне голосування збираються провести сьогодні “Наша Україна”, БЮТ та Соцпартія. На пост голови парламенту висувають Петра ПОРОШЕНКА, у прем’єри - Юлію ТИМОШЕНКО.
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