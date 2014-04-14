Місцеві силовики можуть саботувати антитерористичну операцію на сході - експерт

За його словами, «по-перше, йде дуже потужний саботаж і лавина відвертої зради у лавах місцевих силовиків. Зараз, в екстреному режимі, цю проблему розв’язати неможливо. Ситуацію можна виправити лише шляхом перекидання в регіон лояльних владі і патріотично налаштованих силовиків, що й робиться».

Але, зазначив Тимчук, «варто розуміти, що правоохоронці-зрадники - це потужний і небезпечний ресурс для екстремістів, які не просто мають такий-сякий рівень підготовки, але й знайомі із тактикою дій і методикою проведення подібних спецоперацій. І, що найгірше, здаючи відділення міліції, вони де-факто озброюють вже навіть не екстремістів, а й просто «овець, що заблукали», в особі антиукраїнськи налаштованих громадян із місцевого населення. Це - сценарій м'ясорубки, який потрібен Росії».

По-друге, за словами Тимчука, частини Збройних сил (а саме вони є найбільш "керованим" ресурсом), що «перекидаються на схід, у даній ситуації більше підходять для оборони території в прикордонних районах, але не для проведення АТО. Це стосується не лише специфіки їхньої підготовки, але й суворого обмеження порядку застосування армії, у тому числі і в АТО, відповідно до законодавства».

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По-третє, за його словами, «активну роль у нинішніх акціях екстремістів відіграють деякі політичні сили, представлені у Верховній Раді. А також деякі місцеві олігархи, які традиційно мають колосальний вплив на події в регіоні. Нейтралізувати їх дії на даний момент не можна - просто не існує таких правових механізмів, адже на доведення їх нинішньої антидержавницької діяльності потрібен час. Але вживати заходи треба, і терміново».

По-четверте, «тиск міжнародного співтовариства. Попри те, що нинішні акції екстремістів в Україні проходять під потужним зовнішньополітичним прикриттям МЗС РФ, на щастя для нас, Росії вже в світі ніхто не вірить. Проте сценарій застосування сили з можливою загибеллю мирного населення підтримують далеко не всі країни Заходу».

«Враховуючи цей момент, екстремісти широко використовують вищезазначених антиукраїнськи налаштованих громадян як "масовку" в своїх акціях. З одного боку, це створюється видимість масовості нібито "народних протестів проти нелегітимної влади". З іншого боку, ці люди відіграють роль "живого щита". Що не дозволяє проводити спецоперації без прогнозованої загибелі громадян. Таким чином, в теорії АТО провести легко. Але, якщо врахувати всі наявні чинники, її проведення пов'язане з величезними проблемами. Як їх вирішуватиме українська влада - на даний момент сказати складно», - зазначає Тимчук.

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Як повідомляв УНІАН, у ці вихідні, 12-13 квітня, озброєні російські бойовики почали провокувати сутички на сході України.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення розпочати на сході, де сепаратисти захопили низку держустанов, антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.