На півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція - Турчинов

Сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

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При цьому він зауважив: “Але вона буде проводитись поетапно, відповідально і виважено”.

Турчинов наголосив, що метою операції є “захист громадян України. Зупинити терор, зупинити злочинність, зупинити спроби розірвати на шматки нашу країну”.