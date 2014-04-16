МЗС Росії: вимога ЄС скасувати дозвіл про введення військ в Україну - втручання у внутрішні справи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в коментарі Департаменту інформації та друку МЗС Росії у зв`язку з рішеннями Ради ЄС щодо ситуації в Україні.

«Абсолютно неприйнятні натяки на якусь причетність Росії до збройного протистояння на сході України, так само як і спроби неприкритого втручання у внутрішні справи Росії, включаючи вимоги до Ради Федерації Російської Федерації «негайно переглянути» ті чи інші свої рішення», - йдеться в коментарі.

У МЗС РФ заявляють про безпідставність і контрпродуктивність будь-яких санкцій щодо Росії.

«Замість того щоб лякати нас черговим набором санкцій, Євросоюзу слід було б зосередитися на спільному пошуку вирішення внутрішньоукраїнської кризи», - йдеться в документі.

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Кажучи про узгоджену позицію ЄС щодо України, в російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що Євросоюз знову продемонстрував повне нерозуміння процесів, що відбуваються в Україні. «Гірше того - абсолютне небажання зрозуміти і визнати причини і мотиви, які керують населенням України в південно-східних регіонах цієї країни», - додали в МЗС РФ.

Також в міністерстві не згодні з формулюванням ЄС про те, що влада України діє зважено на сході України, де сепаратисти захопили ряд державних установ.

«Євросоюзу слід усвідомити, що якщо він дійсно прагне відігравати серйозну і позитивну роль у врегулюванні внутрішньоукраїнської кризи, то йому пора відійти від своїх заангажованих підходів, що ґрунтуються на безумовній підтримці однієї із сторін конфлікту на Україні», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

8 квітня голова комітету Ради Федерації з оборони і безпеки Віктор Озеров заявив, що згода Ради Федерації на використання Збройних сил Росії на всій території України діє «теоретично», відповідне рішення президент Росії може ухвалити у будь-який момент.

14 квітня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ закликала Москву негайно скасувати мандат Ради Федерації на право президента Путіна застосовувати російські збройні сили на всій території України.

Щодо ситуації на сході України, то Рада ЄС закликає всі сторони бути стриманими і хвалить українську владу за стриманість під час проведення антисепаратиських операцій у східних регіонах країни.

Також Рада ЄС ще раз засудила незаконну анексію Криму і Севастополя Росією і підкреслила, що не визнає її, а також заявила про підготовку економічних санкцій проти Криму.