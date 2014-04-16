Москаль: На кінець квітня спецслужби РФ готують масштабні провокації на заході України

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Москаля.

За його словами, «28 квітня, в день, який вважається створенням дивізії СС “Галичина”, центральними вулицями Львова, Івано-Франківська та Тернополя мають пройти марші з символікою СС “Галичина” та гаслами, які сприйматимуться жителями Південно-східної України, як загроза свободі, життю та майну».

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Також, за інформацією Москаля, «плануються також заклики до фізичного знищення сепаратистів, погроми осередків КПУ, Партії регіонів та адміністративних будівель». На думку Москаля, «мета цих акцій - з новою силою сколихнути сепаратистські настрої Південно-східного регіону України».

«Інформація здобута з джерел, які заслуговують на повну довіру і мають пряме відношення до цієї спецоперації. У Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області під виглядом одиночних туристів, які не викликають підозри в українських прикордонних служб, через КПП в Чернігівській області, а також із території Білорусі, мають заїхати близько тисячі підготовлених російськими спецслужбами осіб, які вільно володіють українською мовою і будуть активними учасниками провокацій», - заявив Москаль.

За його даними, частина цих осіб уже перебуває на території України й вишукує контакти з громадськими організаціями та окремими громадянами, котрі за грошову винагороду погодяться взяти участь у масовках. «Координатори проведення провокацій із числа досвідчених працівників спецслужби Росії, котрі є вихідцями із західних областей України й розмовляють місцевими діалектами української мови, також уже перебувають на Заході України», - додав Москаль.

Він висловив припущення, що «автори спецоперації сподіваються, що ЗМІ багатьох країн світу висвітлюватимуть вказані події, як загрозу виникнення неонацизму в Україні, що викличе занепокоєння в Західній Європі». «Ще одна мета провокацій - використати святкові дні 1 - 9 травня для широкомасштабних акцій агресії по всій Україні з метою протистояння “неонацистам”, прихильникам СС “Галичини”, “бандерівцям” і т.д», - повідомив Москаль.

При цьому він зауважив, що оприлюднює дану інформацію «в тому числі для того, щоб розробники спецоперацій із Росії зрозуміли, що в Україні знають про їхня наміри».

Москаль також закликав голову СБУ, міністра МВС, голів Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської облдержадміністрацій «вжити всіх можливих заходів для недопущення провокацій, які можуть мати для України непередбачувані наслідки, інформувати про них місцевих мешканців». «Сподіваюся, наші спецслужби поставляться до даної інформації з усією відповідальністю», - додавМоскаль.