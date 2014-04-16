Мер Слов'янська каже, що СБУ перед нею вибачилася і закрила справу

"Вони вибачилися і сказали, що провокатор, який завів, нібито, вчора справу, був відсторонений", - сказала вона Новостям Донбасса.

Вчора повідомлялося, що Донецьке обласне управління СБУ порушило кримінальну справу щодо мера Слов'янська Нелі Штепи за сепаратизм. Справу порушено за ст.110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).