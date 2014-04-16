Мер Слов'янська каже, що СБУ перед нею вибачилася і закрила справу
13:41, 16 квітня 2014Політика
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Міський голова Слов'янська Неля Штепа заявляє, що їй щойно дзвонили з Адміністрації Президента та Служби безпеки України і повідомили, що кримінального провадження проти неї не існує.
Справу проти Штепи закрито / slavgorod.com.ua
"Вони вибачилися і сказали, що провокатор, який завів, нібито, вчора справу, був відсторонений", - сказала вона Новостям Донбасса.
Вчора повідомлялося, що Донецьке обласне управління СБУ порушило кримінальну справу щодо мера Слов'янська Нелі Штепи за сепаратизм. Справу порушено за ст.110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
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