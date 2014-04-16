Добкін пообіцяв знятися з виборів, якщо влада застосує армію проти мирних громадян на Сході

Кандидат у Президенти України від Партії регіонів Михайло Добкін заявляє, що зніметься з виборів і не визнає їх результатів, якщо влада застосує військову силу до мирних громадян в південно-східних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Добкін сказав сьогодні під час прес-конференції в Харкові.

«Якщо на південному-сході України нинішня українська тимчасова влада застосує силу, армію та відкриє вогонь по мирних мешканцях, я вийду з цієї президентської кампанії та ніколи не визнаю вибори президента такими, що відбулися, й не визнаю того, кого вони призначать на цю посаду», - сказав він.

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Добкін при цьому зауважив, що його «фактично позбавляють можливості участі в телевізійних передачах на національних каналах шляхом фізичного недопущення».

«Нерівні можливості під час виборів – це вже несправедливі та такі, що не відбулися, вибори», - додав кандидат.

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Добкін взагалі висловив сумнів у тому, що вибори президента України відбудуться 25 травня.

На його думку, для зриву виборів багато роблять кандидати, «які сьогодні заявляють про необхідність порятунку України».

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«Я сумніваюся, що ці вибори відбудуться. Принаймні з боку окремих опонентів, які сьогодні заявляють про необхідність порятунку України, робиться все для того, щоб вибори зірвати, а якщо вони й пройдуть, щоб їх результати були оскаржені та невизнані», - сказав він.