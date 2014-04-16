ВР прийняла постанову про підтримку дій Міноборони на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема, прийшовши на засідання уряду з парламенту.

“Прийнята постанова Верховної Ради про підтримку тих дій, які здійснюють на сході України правоохоронні органи, Міноборони та всі силові структури відносно заходів по забезпеченню правопорядку і цілісності нашої держави”, - повідомив Ярема.

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Виступаючи у парламенті під час розгляду проекту Постанови про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації, народний депутат від "Батьківщини" В'ячеслав Кириленко сказав: "Зразу по завершенню закритого засідання ми ухвалили ще одну постанову парламенту - щодо захисту конституційних прав військовослужбовців Збройних Сил України і військових формувань, які беруть участь у антитерористичній операції, направленої на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, мирного життя українських громадян", - сказав депутат.

За його словами, в ухваленій парламентом постанові "чітко сказано: Верховна Рада України гарантує правовий та соціальний захист всіх військовослужбоців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, та їх сім'ям, як учасникам бойових дій із захисту Батьківщини".

У однойменному проекті постанови, який на сайті ВР зареєстровано під номером 4711 зазначається, що Верховна Рада України «висловлює беззаперечну підтримку військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, які виконують обов’язок на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та діють на захист конституційних прав та свобод громадян». Зазначається, що ВР «зробить все необхідне для правового та соціального захисту всіх військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції та їх сім’ям, як учасникам бойових дій із захисту Батьківщини».

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Також парламент України «звертається до всіх державних органів влади та органів місцевого самоврядування надавати максимальну підтримку учасникам антитерористичної операції по захисту територіальної цілісності і суверенітету країни, захисту мирних громадян східних та південно-східних областей України».

«Верховна Рада України у цей доленосний час випробувань закликає український народ проявити згуртованість та віру в свої сили, патріотизм та звитягу задля збереження та захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України», - говориться у документі.