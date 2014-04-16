Нав’язана Росією федералізація спрямована на знищення української державності - депутат Полтавської облради
23:38, 16 квітня 2014Політика
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Депутат Полтавської обласної ради Степан Бульба наголошує, що нав’язана Росією федералізація спрямована на знищення української державності.
Нав’язана Росією федералізація спрямована на знищення української державності / REUTERS
Про це він сказав під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».
Він підкреслив, що «наш великий сусід не хоче бачити наш народ процвітаючим». При цьому Бульба закликав всі політичні сили наразі «зрозуміти небезпеку, яка є на сьогодні від путінської Росії».
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При цьому він підкреслив, що «за розмовами про федералізацію приховується бажання нічого не змінювати». «Якщо тільки людям погано живеться, то їм підкидають таку ідею - давайте від’єднаємося, давайте вимагати федералізацію», - зазначив Бульба.
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