Азарова оголосили в розшук

10:58, 17 квітня 2014
Політика
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Про це заявив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

ZN.UA

Екс-прем`єр-міністра Миколу Азарова оголошено в розшук за зловживання владою.

Про це повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький в ефірі «5 каналу».

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За словами Махніцького, нині правоохоронці намагаються з’ясувати, де саме перебуває Азаров.

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