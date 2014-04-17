Азарова оголосили в розшук
10:58, 17 квітня 2014Політика
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Про це заявив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.
Азаров оголошений в розшук / ZN.UA
Екс-прем`єр-міністра Миколу Азарова оголошено в розшук за зловживання владою.
Про це повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький в ефірі «5 каналу».
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За словами Махніцького, нині правоохоронці намагаються з’ясувати, де саме перебуває Азаров.
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