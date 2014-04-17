У Маріупольському аеропорту приземлилися п'ять військових вертольотів

Про це 0629 повідомило джерело, наближене до офіційного.

З вертольотів вийшли близько 50 чоловік у військовій формі. Зараз вони вивантажують снайперські гвинтівки і гранатомети.

Читайте такожУ Маріуполі міліція розшукує бойовиків, яких затримали вночі - Турчинов

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook, що в Маріуполі під час нічної спецоперації три бойовики загинули, 13 поранені, 63 - захоплені. За його словами, у відповідь на атаку військової частини Національної гвардії підрозділи МВС провели операцію по локалізації банди нападників чисельністю близько 300 осіб. Як зазначив Аваков, після того, як військову частину нападники закидали запальними фугасами і «коктейлями Молотова» і відкрили вогонь, нацгвардійці відкрили попереджувальний вогонь, потім постріли на ураження. По тривозі були підняті всі підрозділи міліції МВС Маріуполя. Спільними зусиллями озброєна міліція та бійці Нацгвардії локалізували і роззброїли зловмисників. На місце події були перекинуті вертольоти. «За попередніми даними, серед нападників бойовиків - 3 убитих, 13 поранених, 63 затриманих. Вилучено зброю, засоби зв'язку та телефони російських операторів. Йде встановлення осіб затриманих нападників», - написав Аваков.