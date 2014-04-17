Путін заявляє, що чинник сили завжди буде в міжнародних відносинах

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Що стосується чинника сили в міжнародних справах, він завжди був, завжди є і, впевнений, завжди буде», - сказав Путін.

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На його думку, питання в тому, щоб, розуміючи, що сила має суттєве значення в міжнародних справах, держави на міжнародній арені змогли б, виходячи зі здорового глузду, виробляти й зміцнювати такі правила поведінки, які були б стабільними й давали б можливість домовлятися, шукати компроміси, балансувати інтереси держави й народу на міжнародній арені, не вдаючись до цієї сили.

При цьому Путін не погодився з тезою, що Росія приєднала Крим силою. За його словами, Росія лише допомогла за допомогою армії провести референдум. «Росія не приєднувала Крим силою. Росія створила умови, за допомогою, звичайно, спеціальних формувань і збройних сил, я прямо скажу, але створила лише умови для вільного волевиявлення людей, які проживають у Криму й Севастополі. А рішення про приєднання ухвалили самі люди», - сказав Путін.

При цьому він заявив, що це не перший приклад у міжнародних відносинах. «Справа абсолютно не в подіях у Криму. Давайте пригадаємо, що відбувалося в Іраку, Афганістані, в Лівії, в інших регіонах світу. Ось, на мій погляд, коли світ стає або хтось намагається зробити світ однополярним, тоді в цього єдиного полюсу виникала ілюзія, що все можна вирішити лише за допомогою сили, а коли з'являється силовий баланс, тоді з'являється й бажання домовлятися. Сподіваюся, що ми рухатимемося саме цим шляхом – шляхом зміцнення міжнародного права», - сказав російський президент.