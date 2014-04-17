ЄС зобов’язується підтримувати суверенітет, територіальну цілісність України – Ештон



Про це за підсумками зустрічі в Женеві у форматі Україна-США-ЄС-Росія заявила журналістам Глава європейської дипломатії Кетрін Ештон.

«Ми зобов’язуємося підтримувати єдність, суверенітет, територіальну цілісність України. ЄС буде продовжувати підтримувати намагання стабілізувати ситуацію в Україні, як економічно, фінансово, так і політично», - заявила вона.

Також Ештон зауважила, що в Женеві «була дуже тяжка, але продуктивна дискусія щодо пошуку конкретних практичних кроків, які можуть деескалувати ситуацію в Україні».

«Я думаю, що надзвичайно важливим є те, що сьогодні почався процес діалогу», - зазначила вона.

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Ештон наголосила, що «негайно вдатися до погоджених кроків є надзвичайно важливим. Ми маємо побачити, що станеться, коли вони будуть досягнуті».

«ОБСЄ, та її місія, відіграє визначальну роль у цьому процесі», - повідомила дипломат та додала, що «вона допоможе українській владі прийняти необхідні рішення, які потрібно ухвалити. І ми цілком підтримуємо Україну у її зобов’язанні дотримуватися конституційного процесу. Ми знаємо, що майбутні президентські вибори, які відбудуться 25 травня – це найкращий спосіб виразити волю народу України».