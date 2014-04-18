На сході орудують російські військові, які в лютому захопили ВР Криму - Тимчук

Українські спецслужби отримали підтвердження, що захоплення будівлі Верховної Ради АР Крим 27-го лютого проводив російський спецназ.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

Згідно з його даними, Верховну Раду Криму в кінці лютого захопили військовослужбовців 45-го окремого полку спецпризначення ВДВ ЗС РФ.

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"На даний час військовослужбовці цієї російської частини беруть активну участь в екстремістських акціях на сході України, будучи «ударним ядром» та основними виконавцями захоплення органів місцевої влади та будівель силових структур", - вважає Тимчук.

Також він зазначає: "захоплення адмінбудівель у Слов'янську проводилося саме військовослужбовцями 45-го ОПСп".

Як повідомляв УНІАН, удосвіта 27 лютого 2014 року будівлі Верховної Ради і Ради міністрів Криму були захоплені озброєними людьми у формі без розпізнавальних знаків. Над будівлями вивісили прапори Росії. Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов намагався почати переговори з терористами. Проте ті відмовилися, пославшись на те, що не уповноважені вести переговори.

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Пізніше у захопленій терористами будівлі ВР Криму пройшло засідання Президії кримського парламенту, яка винесла на розгляд сесії питання про проведення всекримського референдуму щодо «удосконалення статусу автономії і розширення її повноважень».

У березні на підставі результатів нелегітимного референдуму РФ анексувала Крим.

17 квітня президент Росії Володимир Путін визнав, що референдум у Криму пройшов за участі російської армії.

«Я говорив неодноразово в розмовах зі своїми іноземними колегами, я не приховував, що наше завдання полягало в тому, щоб забезпечити умови для вільного волевиявлення кримчан, і тому ми повинні були вжити необхідні заходи, щоб події не розвивалися так, як вони розвиваються у південно-східній Україні – щоб не було танків, бойових підрозділів націоналістів і людей з крайніми поглядами, але озброєними автоматичною зброєю. Тому за спиною сил самооборони Криму, звичайно, встали наші військовослужбовці, вони діяли дуже коректно, але рішуче і професійно», - сказав Путін.

На його думку, в інший спосіб провести референдум було неможливо.

Путін вважає, що тоді в Криму перебувало понад 20 тисяч «добре озброєних українських військовослужбовців».