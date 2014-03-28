ГПУ відкрила ще одну кримінальну справу проти Януковича

Генпрокуратура України відкрила ще одне провадження щодо Віктора Януковича за чергові заклики до повалення конституційного ладу.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Слідчим підрозділом Генеральної прокуратури України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, що вчинене громадянином, екс-президентом України Віктором Януковичем", - зазначається у повідомленні.

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За інформацією ГПУ, проти екс-президента відкрито провадження за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

"Як повідомляли ЗМІ сьогодні 28 березня 2014 року, у черговому зверненні до українського народу Янукович назвав діючу владу в Україні – незаконною та закликав вимагати проведення референдуму про визначення статусу кожного регіону у складі України", - говориться у повідомленні.

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У Генпрокуратурі наголошують, що своїми діями Янукович посягає на внутрішню безпеку України у сфері функціонування конституційного ладу та в сфері діяльності державної влади.

Як повідомлялось, раніше Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальні провадження стосовно Януковича, зокрема, щодо перевищення ним повноважень у період з листопада 2013 року по лютий 2014 року та за масові вбивства активістів Майдану (за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (у редакції Закону від 07.04.2011), ч. 3 ст. 27; п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Також відкрито провадження за фактом захоплення Януковичем державної влади у 2010 році, вказані дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Крім того, розслідується провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України про поширення указу № 90/2014 від 27.02.2014 р., яким Янукович намагався відновити свої повноваження через перенесення низки держустанов до м. Севастополя.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада ухвалила постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Янукович заявив, що вважає себе законним президентом країни. Також він двічі у березні виступав у Росії перед представниками ЗМІ.

Генеральна прокуратура України розслідує 4 кримінальних провадження стосовно Януковича, і чекає відповіді Інтерполу для оголошення його в міжнародний розшук.