Перші жертви детектора брехні серед голів райадміністрацій

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запросив пройти публічну перевірку на детекторі брехні перших двох керівників районів столиці – переобраних голів Святошинської та Солом`янської райрад – Володимира МАЗЕПУ та Івана СИДОРОВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згодом ця процедура чекає на решту голів районів та посадовців іншого рівня, коло яких визначить міський голова, додали у прес-службі.

Першим з столичних посадовців перевірку на поліграфі успішно пройшов перед обранням на посаду секретаря Київради заступник Київського міського голови Олесь ДОВГИЙ, нагадує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, новий мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ неодноразово заявляв, що не хоче бачити на посадах голів райадміністрацій столиці тих людей, які вже займали ці крісла. Водночас після проведених сесій районних рад у 2 із 10 районів голів було переобрано: у Солом’янській райраді – І.СИДОРОВА (фракція «Наша Україна») та у Святошинській – В.МАЗЕПУ (Блок Віталія Кличка "Пора-ПРП").