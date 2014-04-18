На Черкащині невідомі намагалися почепити російський прапор біля райдержадміністрації

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Золотоніської міськради, близько 5 години ранку 18 квітня кілька невідомих людей намагалися зняти біля приміщення райдержадміністрації державний прапор та прапор Золотоніського району. Кількох молодиків біля флагштока помітив охоронець райдержадміністрації.

Коли він вийшов на вулицю, невідомі, побачивши його, втекли. Після цього охоронець зателефонував до міліції.

Черкаська міліція спростовує інформацію про спроби підняття російського прапору у Золотоноші

Однак, у заяві СГЗ УМВС в Черкаській області наголошують, що повідомлення про намагання невідомих людей підняти над будівлею Золотоноської райради прапор Російської Федерації не відповідають дійсності.