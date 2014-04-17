Міліція відпустила 25 з 63 осіб, затриманих у Маріуполі за штурм військової частини - ЗМІ

Про це LB.ua повідомив радник міністра МВС Станіслав Речинський. За його словами, цим 25-ти людям міліція нічого пред'явити не змогла.

Затриманими залишаються ті, у кого при собі була зброя, ті, хто був у камуфляжі, і ті, у кого на рукавах були сліди коктейлів Молотова.

Речинський також повідомив, що у штурмували військову частину при собі велику кількість наркотиків, в тому числі - амфетаміну, і запас алкогольних напоїв. Також Речинський зазначив, що міліції і українським військовим дуже допомагали жителі Маріуполя - брали участь в гонитві і повідомляли про сепаратистів, що сховалися.Читайте такожЗбройні провокатори не отримають підтримки населення Міськради Маріуполя

Затримувало сепаратистів підрозділ "Омега". За словами Речинського, один з керівників сепаратистів в Донецькій і Луганській області - кримінальний авторитет на прізвисько «Футболіст», проживає в Данії.

Як повідомляв УНІАН, вночі 17 квітня в Маріуполі під час нічної спецоперації три бойовики загинули, 13 були поранені, 63 - захоплені. За словами глави МВС Арсена Авакова, у відповідь на атаку військової частини Національної гвардії підрозділи МВС провели операцію по локалізації банди нападників чисельністю близько 300 осіб.

Як зазначив Аваков, після того, як військову частину нападники закидали запальними фугасами і «коктейлями Молотова» і відкрили вогонь, нацгвардейцы відкрили попереджувальний вогонь, потім постріли на ураження. По тривозі були підняті всі підрозділи міліції МВС Маріуполя. Спільними зусиллями озброєна міліція та бійці Нацгвардії локалізували і роззброїли зловмисників.

За словами міністра, серед службовців МВС втрат немає.