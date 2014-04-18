Запровадження надзвичайного стану в Україні лише зіграє на руку Росії - Порошенко

Таку думку висловив кандидат у президенти України, народний депутат Петро Порошенко на зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом, повідомляє прес-служба народного депутата.

Порошенко наголосив, що зараз ключовим завданням України є недопущення зриву виборів 25 травня цього року: “Росія, шляхом провокації сепаратистських настроїв намагається зірвати вибори та поставити під сумнів легітимність влади в Україні”.

“Україна готова провести чесні та прозорі президентські вибори у максимальній відповідності демократичним стандартам”, - додав він.

Порошенко закликав Раду Європи надіслати якнайбільшу кількість спостерігачів для засвідчення дотримання демократичних стандартів під час виборів 25 травня. “Спільна заява всіх політичних груп ПАРЄ буде вкрай важливою для визнання виборів Президента України, як такими що відбулись та відповідають демократичним принципам, особливо в умовах, коли Росія відмовилась надсилати спостерігачів та, більше того, вже відмовилась визнавати вибори”, - наголосив Порошенко.

На думку Порошенка, забезпечення голосування для українських мешканців Криму та кримських татар є непростим, проте вкрай важливим завданням. “Під час останньої поїздки до Туреччини я залучився підтримкою для організації відкриття виборчих дільниць для кримських татар та українців Криму”, - зауважив він.

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Також Порошенко назвав неприйнятною пропозицію Росії щодо розробки змін до Конституції України: “Написання змін до Конституції України без участі України є неможливим”. Проте, як зазначив Порошенко, Україна потребує експертизи та оцінки Венеціанської комісії, зокрема в частині розподілу і балансу між гілками влади в Україні.

Він очікує що спільно демократичні сили, представлені урядом та президентом зможуть ефективно скоординувати свої дії та представити новий проект Конституції вже в жовтні-листопаді цього року. Більше того, як поінформував Порошенко, через механізм спеціальної експертної групи українська громадськість вже є залучена в процес формування змін до Конституції.