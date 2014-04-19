Джемілєва і Чубарова після 1,5-годинної затримки у Чонгарі пропустили до Криму

Як повідомляє ТСН, за словами речниці Меджлісу Лілії Муслімової, Джемілєву та Чубарову "після довгих телефонних перемовин прикордонники, які зупинили авто, віддали документи та дозволили проїзд".

Раніше повідомлялося, що Джемілєва та Чубарова затримали шестеро озброєних представників так званої «кримської самооборони» та вилучили документи. Причину недопуску на територію Криму пояснювати відмовилися.