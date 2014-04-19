Джемілєва і Чубарова після 1,5-годинної затримки у Чонгарі пропустили до Криму
16:00, 19 квітня 2014Політика
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Сьогодні після 1,5-годинної затримки у Чонгарі Херсонської області лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафу Джемілєва та голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова все ж пропустили до Криму.
Джемілєва і Чубарова після 1,5-годинної затримки у Чонгарі пропустили до Криму
Як повідомляє ТСН, за словами речниці Меджлісу Лілії Муслімової, Джемілєву та Чубарову "після довгих телефонних перемовин прикордонники, які зупинили авто, віддали документи та дозволили проїзд".
Раніше повідомлялося, що Джемілєва та Чубарова затримали шестеро озброєних представників так званої «кримської самооборони» та вилучили документи. Причину недопуску на територію Криму пояснювати відмовилися.
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