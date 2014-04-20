МВС закликає колишніх бійців «Беркута» об’єднатися з «Самообороною»

Колегія Міністерства внутрішніх справ України закликає колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» об’єднатися з «Самообороною» для протистояння зовнішній агресії та підтримки цілісності України.

Про це йдеться у зверненні колегії МВС до українців. Текст звернення розміщено на сайті міністерства.

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«Ми, члени Колегії МВС України, звертаємося в першу чергу до колишніх працівників «Беркута». Ви завжди були елітою сил правопорядку. Ви не шкодували своїх сил та життя заради захисту людей. Тепер Мати-Україна потребує Вашої допомоги та участі як ніколи. Нехай вчора «Беркут» і «Самооборона» були по різні сторони барикад. Тепер, перед лицем зовнішньої агресії всі громадяни мають пам’ятати, що вони є діти єдиної української землі, забути будь-які взаємні образи, вгамувати всі особисті амбіції», - сказано у зверненні.

В МВС зазначають, що за минулі місяці українському народові довелося пережити багато. «Це і біль людських втрат, і відчай від зневіри в свого ближнього, і праведний гнів від посягання на територіальну цілісність України. Наприкінці лютого вистачило людської мудрості зупинитись на межі братовбивства. Сценарій дискредитації національної державності було зірвано. Українці довели, що в змозі самі дати лад у власному багатокультурному домі. Розпочалося легітимне державницьке оновлення», - нагадується у зверненні.

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Разом з тим в МВС наголошують, що такий розвиток подій не влаштовує українофобів. «Нас намагаються виставити дикими невігласами. Між Сходом і Заходом прагнуть вбити клин ворожнечі. Спекулюють на питаннях мови та віросповідання. Пересмикують факти історичного розвитку. Тиснуть економічними важелями. Чинять спробу зриву політичного перезавантаження. Жодними засобами не гребують. Прикро, що багато з нас не усвідомило дотепер відповідальності сьогодення. Триває поділ на «своїх» і «чужих». Дбаючи про майбутнє, ми не маємо права на таку боротьбу», - зазначає колегія МВС.

У зв’язку з цим члени колегії закликають усіх українців примиритися та об’єднатися передусім для згуртуванням суспільства, припиненням чвар і взаємної неповаги.

Також члени колегії МВС привітали громадян з Великоднем.