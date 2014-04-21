Місія ОБСЄ доїхала до Слов'янська - ЗМІ

Представникаммісії ОБСЄ в понеділок, 21 квітня, вдалося потрапити в Слов'янськ Донецької області, повідомляє DW, посилаючись на одного зі спостерігачів місії.

За даними видання, представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у межах своїх повноважень з'ясовують обставини стрілянини, що сталася поблизу міста в ніч на неділю і внаслідок якої загинули щонайменше три людини.

Нагадаємо, що згідно сьогоднішньої заяви міністра закордонних справ України Андрія Дещиці, місія ОБСЄ продовжує спроби дістатись Слов'янська, але не може в'їхати в місто через дії осіб, які захопили приміщення державних установ та побудували барикади на в'їзді у місто.

Читайте такожМісія ОБСЄ виявила ознаки роботи "закордонних консультантів" на ДонеччиніЯк повідомляв УНІАН, 17 квітня у Женеві відбулася зустріч з подолання кризи в Україні, у якій брали участь в.о. глави МЗС України Дещиця, високий представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон, держсекретар США Джон Керрі та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Результатом зустрічі стало підписання заяви про спільні зусилля чотирьох сторін з урегулювання напруженої ситуації в Україні.

Серед іншого, сторони домовилися закликати всі протиборчі сторони в Україні звільнити захоплені будівлі, скласти зброю та розпочати переговори.

Пізніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що західні країни можуть застосувати економічні санкції проти Росії, якщо вона не виконає «Женевських домовленостей».