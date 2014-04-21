СБУ: російські спецслужби планували звинуватити українців у постачанні зброї терористам у РФ
СБУ припинила розвідувально-підривну акцію спецслужб Російської Федерації, спрямовану на шкоду міжнародному іміджу України.
Контррозвідка Служби безпеки України викрила і припинила розвідувально-підривну акцію спецслужб Російської Федерації, спрямовану на шкоду міжнародному іміджу нашої держави, повідомив прес-центр СБУ.
За даними СБУ, у 2012 році полковник ФСБ РФ Олексій Чепік завербував громадянина України «О». У січні-лютому цього року Чепік поставив завербованому завдання встановити контакт з активістами і керівництвом УНА-УНСО та здійснити під контролем ФСБ контрабандне постачання стрілецької зброї до Російської Федерації.
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Як повідомляється, за задумом російських спецслужб, після ліквідації «покупців» зброї передбачалось на міжнародному рівні висунути на адресу України звинувачення в організації постачання зброї терористичним організаціям в Росії.