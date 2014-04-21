У Харцизьку з`явилися листівки, в яких Партія регіонів названа «ворогом народу»

Як передає кореспондент УНІАН, у листівках йдеться: «Партія регіонів - вороги народу! На виборах ми віддавали за них свої голоси. Заради їх перемоги ми виходили на мітинги, з яких сміялася вся країна, називаючи нас рабами. Ми вірили у «другу державну російську», високі зарплати і мільйонам інших обіцянок. Ми вручили їм владу в країні. А отримавши владу, вони проміняли нас на жлобську розкіш». Далі в тексті згадуються керівники міста і називаються «фюрерами Партії регіонів у нашому Харцизьку». « Сьогодні знову брешуть нам, думаючи, що, збираючи мітинги на нашому Донбасі, вони випустять народне обурення як пар з каструлі і збережуть свої крісла хоча б тут. Вони нічого не зрозуміли. Вони досі вважають нас баранами...», - написано в листівці.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області, в центрі міста Харцизька на площі перед Палацом культури, недалеко від захопленої сепаратистами будівлі міськради, пройшов мітинг за єдність України.

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Як передає кореспондент УНІАН, за словами учасників цього мітингу, яких зібралося майже 400 осіб, вони всі самоорганізувалися і прийшли на площу з численними прапорами України висловити свою позицію і підтримку єдності країни.

«Ми прийшли без жодних політичних гасел, від молоді до пенсіонерів, і багато виступали і говорили, що нас дістала ця бандитська зграя, яка сьогодні ходить і командує усіма, дістало те, що можна сьогодні бути побитим за українську символіку», - сказали жителі Харцизька, співрозмовники УНІАН.

Учасники мітингу заявили, що «ніякої Росії нам не треба, ми будемо тут жити, в Україні». Також мітингувальники пов`язали на одяг у вигляді бантиків жовто-блакитні стрічки, розтягнули великий прапор України розміром 4х2 метри і випустили в небо жовті та блакитні повітряні кульки.

«Навіть ті, хто повз мітинг проходив, зупинялися і кричали «Слава Україні!». Було багато людей з дітьми. Люди раділи, сказали, що ще прийдуть на такий мітинг», - розповіли учасники акції в Харцизьку.

Також вони повідомили, що на мітингу у секретаря Харцизької міськради городяни зажадали «терміново повісити прапор України над міськрадою і зняти прапор неіснуючої «Донецької народної республіки», зажадали вивісити національний прапор, або піти у відставку».

Крім того, ведучий мітингу говорив, що «кілька разів дзвонив народному депутату «регіоналу» Владиславу Лук`янову, «той обіцяв бути на мітингу, але так і не з`явився».

13 квітня в Донецькій області в місті Харцизьку без будь-якого опору було захоплено будівлю міськради, повішено прапор «Донецької народної республіки», а на сходинках цієї будівлі народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук`янов закликав мітингувальників до федералізації.