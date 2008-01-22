Турчинов запевнив заступника генсека НАТО у серйозності намірів

Виважена політика уряду забезпечить реалізацію тих планів, які відображають прагнення більшості українського народу. Таку думку висловив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ під час зустрічі із заступником Генерального секретаря НАТО Іржі ЩЕДІВИ в Києві.

У ході зустрічі сторони обговорили питання внутрішньополітичної ситуації в Україні та перспективи співпраці нашої держави з НАТО, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України.

Зокрема, О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що сьогодні керівництво держави має єдину точку зору в питанні подальших перспектив України на шляху євроатлантичної інтеграції. „Та послідовність, з якою Україна просувається в Європу, та позиція, яку займають Президент України, уряд, більшість у парламенті щодо євроатлантичної інтеграції свідчить про серйозність наших намірів”, - запевнив перший віце-прем’єр-міністр.

За словами О.ТУРЧИНОВА, Україна є „європейською країною і має перебувати у когорті європейських держав. У цьому контексті співпраця з НАТО і євроатлантична інтеграція є важливим чинником”. Перший віце-прем’єр-міністр висловив сподівання, що завдяки реформам, які здійснюються в Україні в політичній, економічній, військовій та інших сферах створено достатній потенціал для сприйняття України як демократичної європейської країни.

У свою чергу І.ЩЕДІВИ відзначив позитивні успіхи України щодо проведення реформ, зокрема у сфері національної безпеки. „Що стосується реформ, які були проведені у секторі оборони, якщо брати до уваги ситуацію в інших пострадянських країнах, їх можна характеризувати як успішні”, - зазначив заступник Генерального секретаря НАТО. І.ЩЕДІВИ висловив готовність Альянсу підтримувати Україну на шляху проведення реформ, які відбуваються демократично і прозоро.