У "чорному" списку кримських сепаратистів вже 343 українських політиків і бізнесменів

Нелегітимний парламент Криму доповнив обнародуваний наприкінці березня список осіб, перебування яких небажано на півострові, включивши до нього ще 12 депутатів Верховної Ради України.

Таке рішення ухвалила президія кримського парламенту, який було перейменовано в березні на Державну раду Республіки Крим, повідомляє його прес-служба.

Список доповнено прізвищами таких народних депутатів: Ігор Гринів, Юхим Звягільський, Олена Колганова, Віталій Крутій, Олена Ледовських, Маркіян Лопачак, Ірина Луценко, Леонід Макул, Лариса Мельничук, Тарас Осауленко, Анатолій Ревенко, Галина Чорна.

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Це рішення мотивоване тим, що ці депутати Ради проголосували за прийняття проекту Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України" в другому читанні та в цілому.

Тепер у "чорному" списку 343 українських політиків і бізнесменів.

Як повідомляв УНІАН, у Криму 27 березня опублікували список із 320 колишніх і діючих депутатів Верховної Ради України, перебування яких є там небажаним. До списку включені представники різних депутатських фракцій і груп, а також представники виконавчої влади.

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Зокрема, серед «небажаних» - в.о. президента України, голова ВР Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Андрій Парубій, голова СБУ Валентин Наливайченко, в.о. генпрокурора України Олег Махніцький, в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков та інші. Серед «небажаних» присутні як «свободівці» - наприклад, Ірина Фаріон, Олег Тягнибок, так і «регіонали» - Володимир Рибак, Сергій Тігіпко, Михайло Чечетов.

Потім список було доповнено ще 10 персонами нон грата: Юлія Тимошенко, Дмитро Ярош, Андрій Стемпицький, Юрій Шухевич, Дмитро Корчинський, Микола Бігус, Андрій Тарасенко, Микола Карпюк, Валерій Чорнобук і Андрій Мазниця.

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Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму.