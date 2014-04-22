Меджліс закликає розпустити бандформування "кримської самооборони"

Як повідомляє УНІАН, у заяві президії Меджлісу «Про ескалації беззаконня в Криму», прийнятій сьогодні, говориться: “Першим і терміново необхідним кроком у цьому напрямі має стати негайний розпуск так званої «кримської самооборони», що є головним джерелом беззаконня і провокацій в Криму”.

У заяві говориться, що “останні дні в Криму відзначені ескалацією беззаконня стосовно кримських татар, здійснюваного за потуранням нової влади”.

“Випадки бандитизму і беззаконня, прямі вказівки з боку Ради міністрів Криму про введення цензури в ЗМІ при висвітленні діяльності органів національного самоврядування кримських татар, кримськотатарських громадських і політичних діячів, відсутність результатів із розкриття лиходійського вбивства Решата Аметова – батька трьох малолітніх дітей, оцінюються кримськими татарами як акт цілеспрямованої репресивної політики влади проти корінного народу Криму, стимулюють збільшення проявів ксенофобії та погроз стосовно кримських татар із боку окремих керівників державних і комунальних установ, посилюють недовір'я і відчуженість між людьми різних національностей і віросповідань”, - наголошується в заяві.

Читайте такожСепаратисти напали на Меджліс через прапор України, до жінок застосували силуВ заяві також говориться, що 19 квітня 2014 року при в'їзді на півострів з боку материкової України була здійснена спроба зашкодити в'їзду до Криму лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва, і “лише завдяки тому, що для зустрічі Мустафи Джемілєва прибула велика кількість кримських татар на автомашинах, у результаті якихось «узгоджень», проведених владою, йому було дозволено в'їхати до Криму”.

“Вночі цього ж дня на трасі Сімферополь – Бахчисарай у районі села Чистеньке автомашина, в якій їхав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і яка зупинилася на вимогу працівників ДАІ, піддалася нападу озброєних осіб у масках і обшуку. Незважаючи на вимоги Рефата Чубарова, ні озброєні особи у масках, ні штатські особи, що керували ними, не назвали своїх прізвищ, посад і причин здійснюваного ними беззаконня, заявивши лише, що вони представляють загін «самооборони», - говориться в заяві.

Також у заяві говориться, що 21 квітня “невідомі особи в камуфляжі, не представившись і не пред'явивши жодних документів, увірвалися до будівлі Меджлісу кримськотатарського народу з метою зняття українського прапора і підняття інших, ними привезених прапорів”. “Під час вчинення цього бандитського нападу до співробітників-жінок, які перебували в приміщенні Меджлісу, було застосовано фізичне насильство, на їхню адресу висловлювалися брудні твердження і погрози. Як з'ясувалося пізніше, особи, що скоїли бандитський напад на будівлю Меджлісу, завдали травм і моральних страждань співробітницям Меджлісу, також позиціонують себе бійцями «кримської самооборони», - говориться в заяві .

Крім того, за даними Меджлісу, 22 квітня при виїзді з Криму Джемілєва якимись особами була здійснена спроба вручення «Акту повідомлення про недозвіл в'їзду до Російської Федерації» строком на 5 років.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу в інтересах кримськотатарського народу і багатонаціонального кримського суспільства вимагає від влади вжити заходів щодо деескалації беззаконня в Криму.