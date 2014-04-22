Дислокація українських військ у Донецькій області - це право суверенної України - представник ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Донецьку, перебуваючи в Україні у рамках інспекційної групи ОБСЄ.

Представниками ОБСЄ було відзначено, що в цілому на території південно-східних регіонів України обстановка залишається напруженою.

Щодо доцільності перебування великої концентрації українських військ у вказаних областях, було відзначено, що це робиться владою виключно для стабілізації ситуації.

За словами Шнайдера, «дислокація сил у цьому регіоні - це просто акт суверенітету української держави», яка не відбулася у зв`язку з якимось міжнародним договором, просто це є «право суверенної держави розміщувати свої війська усередині країни».

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З приводу виконання чотиристоронньої Женевської угоди, німецький представник ОБСЄ відзначив, що «на даний момент реакція адекватна». «У принципі, це справа усіх тих сторін, які беруть участь у цих домовленостей, спільно знайти рішення цього питання і динамічно реагувати на події», - сказав Шнайдер.

Довідка УНІАН. 17 квітня у Женеві відбулася зустріч Україна-ЄС-США-Росія на рівні міністрів закордонних справ. За результатами зустрічі було оприлюднено Женевську заяву.

Як зазначається у заяві, всі незаконні озброєні формування мають бути роззброєні; всі незаконно захоплені будівлі мають бути повернуті законним власникам; всі незаконно захоплені вулиці, площі та інші громадські місця в українських містах і селищах мають бути звільнені.

Усім учасникам протестів і тим, хто звільнить будівлі та інші громадські місця і добровільно складе зброю, буде гарантовано амністію, за винятком тих, хто буде визнаний винним у скоєнні тяжких злочинів.

Досягнуто домовленості, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ гратиме провідну роль у сприянні українській владі і місцевим громадам у негайній реалізації цих заходів, спрямованих на деескалацію ситуації вже в найближчі дні там, де це найбільш необхідно. США, ЄС і Росія зобов`язуються підтримати цю місію, зокрема шляхом надання спостерігачів.

19 квітня на тлі домовленостей про деескалацію, досягнутих напередодні в Женеві, Росія визнала посилення свого військового контингенту поблизу кордонів з Україною.