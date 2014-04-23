Санкції зруйнують економіку Росії, якщо вона вторгнеться в Україну - сенатор США



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Києві голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Ед Ройс.

“Месидж, який Захід надсилає, це те, що якщо буде військова інтервенція з боку Росії через кордон на сході, то буде серія санкцій, які просто зруйнують економіку Росії”, - сказав Ройс.

Він зауважив, що після застосування санкцій росіяни почали виводити гроші в офшори, оскільки є нервування з приводу того, що може статися.

Читайте такожДипломати закликали посилити міжнародні санкції проти Росії

“Просто подумайте, якими можуть бути наслідки, якщо санкції, які може запровадити щодо Москви Захід… що це буде означати для рубля, що це буде означати для спроможності уряду підтримувати видатки в країні. Месидж, яким ми надсилаємо такий: ніякі дивізії не повинні переходити кордон. Тому що якщо це станеться, то економічні наслідки будуть абсолютно руйнівні для економіки і для стабільності системи в Росії”, - додав він.