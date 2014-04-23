Луценко пропонує Донбасу створити союз міст

Створити союз міст Донбасу пропонує господарсько-адміністративного корпусу Донецької області радник президента Юрій Луценко. Про це він сказав на зустрічі активу з головою Донецької обласної державної адміністрації Сергієм Тарутою, повідомляє "ОстроВ".

У нинішній ситуації, сказав Луценко, єдиною надією є господарсько-адміністративний корпус.

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"Я вважаю, що тільки ви, тут присутні, можете утримати єдність і перспективу країни. Тому що депутати, обрані від цієї області, м'яко кажучи, непопулярні. Так вийшло... Як, до речі, і депутати, обрані на заході чи в центрі. Обласна рада також не може нав'язувати свою волю: люди не вважають її представництвом краю. Тому не вважайте за нахабство, але у мене пропозиція створити Союз міст Донбасу як орган, який є більш легітимним, аніж будь-які донецькі республіки", - зазначив радник президента.