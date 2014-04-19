Турчинов призначив Луценка, Смешка і Горбуліна радниками Президента
14:19, 19 квітня 2014Політика
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В.о. президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив радників президента.
Турчинов призначив Луценка, Смешко і Горбуліна радниками Президента
Турчинов своїм указом призначив екс-міністра МВС Юрія Луценка, колишнього голову СБУ (2003-2005) Ігоря Смєшка і колишнього секретар РНБО (1996-1999) Володимира Горбуліна радниками президента.
Відповідні укази № 423, 424, 425 розміщені на президентському сайті.
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