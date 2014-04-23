Уряд України та Єврокомісія проведуть у травні спільне засідання в Брюсселі

Уряд України на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та члени Європейської комісії проведуть у травні спільне засідання у Брюсселі для обговорення шляхів реформування України та допомоги Києву з боку Брюсселя.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, наразі остаточна дата засідання ще не затверджена.

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"Така спільна зустріч з українським прем'єром та членами Кабінету міністрів України відбудеться наступного місяця. Дата має ще бути затверджена офіційно", - сказав УНІАН Петер Стано, речник комісара ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле.

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Європейське дипломатичне джерело повідомило УНІАН, що наразі розглядається дата 13 травня для спільного засідання уряду України та Єврокомісії. Після цього плануються такі самі спільні засідання Єврокомісії з урядами Молдови та Грузії теж у травні в Брюсселі.