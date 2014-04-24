Сьогодні ВР розгляне закони, а голосуватиме за них наступного разу - Турчинов

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зазначає, що сьогодні парламент розгляне законопроекти, представлені у порядку денному, а голосувати за них буде на наступному пленарному засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як депутати не включили до порядку денного сесії жоден із запропонованих у цьому розділі законопроектів, спікер висловив думку, що сьогодні парламент “не готовий приймати відповідальні рішення”.

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“Я так розумію, це, мабуть, свята так діють на наших депутатів, які не можуть сконцентруватися, зібратися і виконувати свої конституційні обов'язки щодо роботи у Верховній Раді”, - сказав Турчинов.

Таким чином, “щоб зекономити наш час і кошти платників податків на забезпечення діяльності парламенту”, він запропонував, щоб сьогодні ВР розглянула питання порядку денного без ухвалення рішень по ним, а під час наступного пленарного засідання - прийматиме рішення вже з обговорених питань.