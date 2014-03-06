На порядку денному української влади заявки на членство в НАТО немає - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "поки це (заявка - УНІАН) не на порядку денному".

Водночас, відповідаючи на запитання про те, з якою метою глава уряду відвідав штаб-квартиру Альянсу, Яценюк підкреслив: "Ми не розглядаємо військових варіантів вирішення конфлікту як стратегію виходу з поточної кризи. Ми вважаємо, що треба зробити все можливе, щоб вирішити кризу політичними й дипломатичними засобами, і НАТО, як один із найважливіших політичних інструментів у врегулюванні глобальних криз, може тут серйозно допомогти", - підкреслив прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава уряду перебуває з візитом у Брюсселі. Зокрема, він уже провів низку зустрічей, зокрема з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, під час якої Яценюк заявив, що криза в Криму є проблемою не виключно України та Росії, але й усієї Європи, і закликав російську сторону терміново повернути війська в місця постійної дислокації.