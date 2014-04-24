Нємцов: Танки НАТО будуть стояти під Харковом і увійдуть в Білорусь

"Своєю непродуманою агресивною політикою Путін розпочав холодну війну із Заходом і Україною. Почавши війну на материковій частині України, Росія зараз опинилася в повній міжнародній ізоляції. Це відштовхнуло український народ, який все більше дивиться в бік НАТО. При такому стані речей військові бази з танками НАТО можуть опинитися де-небудь під Харковом, а можливо, увійдуть і в Білорусь", - заявив він в коментарі Gordonua.com.

Російський політик переконаний, що виграти цю холодну війну Путіну не вдасться, оскільки, на відміну від попередньої холодної війни, сили сторін протиборства надто нерівні.

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"На відміну від попередньої холодної війни зараз немає економічного паритету. Економіка Росії в рази слабша за економіки західних країн і Китаю. Грошей не вистачає навіть на лікування онкохворих дітей в Ярославській області. Тому авантюрна політика Путіна призведе до краху його режиму", - підсумував Борис Нємцов.

У своєму Facebook Нємцов іронічно прокоментував позицію президента РФ Володимира Путіна, який заявив, що використання української армії проти сепаратистів - це злочин.

"А коли він (Путін. - ред.) вводив війська в 1999 в Чечню і Дагестан, щоб перемогти сепаратизм, як це називалося? Злочин чи антитерористична операція?" - запитує політик.