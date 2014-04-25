Чуркін: Якщо ситуація в Україні буде погіршуватися, Росія згадає про війська

Про це заявив в ефірі телеканалу "Росія 1" постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін.

"Ця можливість завжди є в наших руках. Але, звичайно, не хотілося б", - додав він.

Якщо насильство на південному сході України не припиниться, Росія скличе екстрене засідання РБ ООН.

Російський дипломат вважає, що рада безпеки ООН роз'єднана, очікувати від неї будь-яких серйозних дій щодо врегулювання конфлікту на південному сході України не доводиться.

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Він також відповів на запитання про можливість проведення на території країни миротворчої операції ООН. Чуркін пояснив, що в сформованій ситуації реалізація подібного сценарію малореалістична.

При цьому постпред РФ зазначив, що Росія має міжнародно-правові підстави для введення своїх миротворців в Україну у разі потреби.

"Є відповідні норми Статуту ООН, стаття 51 Статуту, яка говорить про самооборону і яку ми, до речі, задіяли під час конфлікту на Кавказі в 2008 році", - сказав він.

За матеріалами ИТАР-ТАСС, Українська правда