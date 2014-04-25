Рада федерації Росії закликає не вводити війська в Україну

Спікер вважає, що необхідно домагатися виконання вжедосягнутих домовленостей, передає ИТАР-ТАСС.

"Не можна розглядати такі сценарії, не треба кидатися звинуваченнями один в одного: Захід в Росію, Росія в Захід", - заявила вона журналістам.

"Треба сідати всім разом та продовжувати діалог, переговори та добиватися виконання тих домовленостей, які досягаються. У цьому ключі й запорука успіху", - впевнена спікер РФ.

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Матвієнко вважає, що у США немає підстав вимагати введення нових санкцій щодо Росії. "Заклик Обами (президента США. - ІТАР-ТАСС) до чергової хвилі санкцій для нас незрозумілим. Немає підстав, немає ніяких причин якісь застосовувати санкції відносно Росії", - сказала спікер верхньої палати.

Матвієнко висловила сподівання, що "ці заяви не будуть реалізовані". "Нам потрібно далі разом працювати для того, щоб витягнути Україну з цього хаосу, з глибокої кризи", - підкреслила вона.