Яценюк: Україна з повагою ставиться до будь-якого рішення російської влади

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що українсько-російські відносини мають базуватися на невтручанні у суверенні права один одного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи заяву МЗС Росії з приводу листа Президента України, прем’єр-міністра і голови ВР до Генерального секретаря НАТО.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «буде коректно, коли наші двосторонні відносини будуть базуватися виключно на взаємоповазі, на невтручанні в суверенні права».

Він зазначив, що хотів би прокоментувати заяву, яка була нещодавно зроблена стосовно Болгарії Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ. За словами А.ЯЦЕНЮКА, «це була дуже правильна і адекватна заява російського Президента стосовно того, що це в принципі суверенне право Болгарії - вступати у ті чи інші союзи, і Росія (до цього) з повагою ставиться”.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що і Україна з повагою ставиться до будь-якого рішення російської влади. За його словами, це «суверенне рішення РФ, і ми шануємо будь-яке рішення, яке прийнято Президентом Росії, російським парламентом чи російським Кабінетом міністрів”.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.

22 січня МЗС Росії заявило, що можлива інтеграція України до НАТО ускладнить російсько-українські відносини. У МЗС Росії відзначають, що складається враження, що нинішнє українське керівництво розглядає зближення з НАТО багато в чому як альтернативу добросусідським зв`язкам з Російською Федерацією.