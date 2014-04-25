Росія робить помилку, прирівнюючи російськомовних громадян України до сепаратистів - МЗС

МЗС України вважає, що Росія робить помилку, прирівнюючи російськомовних громадян України до сепаратистів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Росія робить серйозну помилку, ставлячи знак рівності між російськомовними громадянами України і сепаратистами. Переважна більшість тих громадян України, які спілкуються російською, сьогодні відчувають страх перед непередбачуваною, тоталітарною, підступною Росією, яка принесла у східні і південні області України розгул бандитизму, фашистських проявів, національної нетерпимості, антисемітизму - взагалі нехарактерних явищ для толерантного українського суспільства”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, якщо основною метою дій Росії щодо України є не допустити поглиблення євроінтеграційного курсу, то Кремль має усвідомити, що своїми мілітаристськими та агресивними діями він досягає прямо протилежного результату.

“Чим швидше кремлівські аналітики припинять вводити в оману самих себе казками про те, що на сході України російські війська зустрічатимуть хлібом-сіллю, тим швидше вдасться знайти вихід з нинішньої кризи”, - наголосив він.

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Крім того, Перебийніс підкреслив, що Росії не слід остерігатися дій української влади у рамках антитерористичної операції на сході України. “Не потрібно керівництву Російської Федерації вішати ярлики, нібито українська влада “розв'язала війну” чи “чинить злочин проти власного народу”. Це - відверта чергова брехня, свідома підміна понять і провокація з Росії”, - сказав він.

За словами Перебийноса, Росія не має як юридичного, так і морального права давати такі оцінки діям української влади, дивлячись на те, з якою жорстокістю і непропорційністю відбуваються антитерористичні операції в самій РФ. “Для знищення терористів у Російській Федерації використовується весь арсенал військової техніки - від танків до літаків”, - додав Перебийніс.