У Слов`янську припинена робота шкіл, садків, магазинів - ОДА

Про це УНІАН повідомили сьогодні (станом на 18.00) в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, жителям Слов`янська рекомендовано перебувати вдома, припинена робота шкіл, садків, магазинів, а вчора, 24 квітня, поширювалися листівки з вертольота, в яких українська влада закликала жителів не піддаватися на провокації і не допомагати самозванцям.

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Також в ОДА повідомили, що в Слов`янську зараз не працює мобільний зв`язок.