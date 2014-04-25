У Слов`янську припинена робота шкіл, садків, магазинів - ОДА
22:19, 25 квітня 2014Політика
0 0
У Слов`янську Донецької області припинено роботу шкіл, садків, магазинів.
У Слов`янську припинена робота шкіл, садків, магазинів / REUTERS
Про це УНІАН повідомили сьогодні (станом на 18.00) в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.
Згідно з повідомленням, жителям Слов`янська рекомендовано перебувати вдома, припинена робота шкіл, садків, магазинів, а вчора, 24 квітня, поширювалися листівки з вертольота, в яких українська влада закликала жителів не піддаватися на провокації і не допомагати самозванцям.
Читайте такожПід Слов'янськом сепаратисти побили дітей - ОДА
Також в ОДА повідомили, що в Слов`янську зараз не працює мобільний зв`язок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter