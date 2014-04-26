Голова Черкаської ОДА закликав відмовитися на 9 травня від георгіївських стрічок

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської ОДА, на засіданні президії обласної народної ради 25 квітня він наголосив, що цей день нині найдоцільніше святкувати під національною символікою.

Вшановуючи пам’ять та подвиги ветеранів Великої Вітчизняної війни 9 травня, цього року черкаська влада вирішила не проводити парад за участю школярів.

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Окрім того, цього дня черкащани не побачать військової техніки та традиційного салюту.

За словами голови Черкаської ОДА, 9 травня – знаковий день, особливо в контексті тих подій, які зараз відбуваються на Сході України. Тож у Черкасах місцева влада планує провести на Соборній площі мітинг та покласти квіти до Пагорба Слави.